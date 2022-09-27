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Россиянкам назвали помогающие выносить и родить здорового ребенка анализы

Генетик Богданова: УЗИ и исследование крови позволят исключить аномалии у будущего ребенка

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Самыми доступными диагностическими исследованиями для оценки рисков здоровья плода во время беременности считаются УЗИ и анализ крови, сообщила Дарья Богданова, врач-генетик клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC). В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянкам тесты, помогающие выносить и родить здорового ребенка.

Генетические исследования по оценке рисков здоровья будущего ребенка бывают трех видов в зависимости от этапа планирования рождения ребенка, рассказала Богданова. По ее словам, можно провести анализы будущих родителей до зачатия, исследование эмбриона до переноса его в полость матки при проведении процедуры ЭКО и диагностику плода во время беременности, которая позволит исключить аномалии в развитии эмбриона.

«С помощью скринингов будущих родителей можно выяснить, как сочетается их генетический материал. Это поможет спрогнозировать риск заболеваний у их потенциального потомства. Каждый человек — носитель нескольких генетических патологий, которые никак себя не проявляют. В случае совпадения носительства в одинаковом гене у обоих партнеров их возможный ребенок может иметь врожденное заболевание. Диагностика помогает предусмотреть это еще до зачатия и своевременно принять меры», — объяснила Богданова.

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Второй тип исследования необходим, если беременность не наступает естественным путем и пара решает прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения, продолжила генетик. По ее словам, при оплодотворении методом ЭКО генетическое исследование эмбрионов проводят на пятые или шестые сутки их формирования.

«Это позволяет уменьшить риск хромосомной патологии, которая в будущем способна проявиться у новорожденного такими аномалиями развития, как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера или синдром Шерешевского-Тернера. Благодаря проверке эмбрионы с патологией отбраковываются и не попадают в матку женщины. Известно, что 70 процентов случаев прерывания беременности на начальном этапе возникают по причине генетических патологий. Исследование эмбрионов снижает эту опасность», — отметила Богданова.

Данные исследования доступны только в частном порядке, добавила врач.

По системе ОМС в России проводят лишь диагностику плода в первом и втором триместре: это УЗИ и биохимическое исследование крови. Результаты этого скрининга позволяют определить степень риска аномального развития плода. Если он оказывается высоким, проводится дообследование

Дарья БогдановаВрач-генетик клиники репродукции и генетики Next Generation Clinic (NGC).

Частная медицина также может предложить неинвазивное пренатальное тестирование, которое допустимо с десятой недели беременности. В этом случае генетики выделяют и исследуют ДНК ребенка из крови будущей матери, что позволяет определить группу риска и назначить дополнительное обследование, заключила Богданова.

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Наталья Обрядина
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