Хирург развеял миф о невозможности кормления грудью после установки имплантов

Хирург Рашид Велиханов развеял миф, что силикон из имплантов попадает в материнское молоко

Один из самых популярных мифов, связанных с увеличением груди — это невозможность кормления грудью, так как силикон из них якобы попадает в материнское молоко, сообщил пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Рашид Велиханов. В беседе с «Лентой.ру» он развеял распространенное заблуждение и рассказал, что происходит с грудью женщины во время беременности.

Если импланты установлены правильно, операция никак не повлияет на вскармливание ребенка, заявил врач.

Существует миф, что кормление грудью при установленных имплантах невозможно или опасно для ребенка из-за силикона, который может содержаться в материнском молоке. Такой вопрос часто задают пациенты на консультации, но на самом деле это миф. По этому вопросу в Америке проводились многочисленные исследования на широкой выборке пациентов, которые в итоге установили, что в молоке у женщины не содержится никаких вредных веществ. И, как следствие, силикон, находящийся внутри импланта, не проникает через капсулу. Кроме того, силикон в капсуле импланта прежде всего специальный — медицинский, стерильный, поэтому никаких вредных веществ содержать не может Рашид Велиханов Пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты»

Какие изменения могут произойти после операции по увеличению груди после родов

По словам пластического хирурга, после беременности и кормления в молочных железах всегда происходят изменения, у некоторых женщин незначительные, а у большой части — весьма серьезные. Это зависит от таких факторов, как генетика, строение кожи, продолжительность грудного вскармливания, добавил он.

Во время беременности у женщины заметно увеличивается объем молочных желез, в том числе и желез с имплантами, продолжил пластический хирург. Происходит это из-за гипертрофии железистой ткани, а при значительном увеличении массы тела — и жировой ткани. У женщин в молочных железах есть так называемые Куперовы связки, которые отвечают за форму груди, и во время беременности они растягиваются, а после окончания кормления не сокращаются в полном объеме, объяснил он.

Если во время беременности и после родов изменения груди были минимальными, а импланты остались целыми, и пациентку все устраивает, можно ничего не менять. Однако зачастую, примерно в 60 процентах случаев, после кормления грудь опускается, меняет форму, иногда железистая ткань атрофируется. Такие изменения можно исправить подтяжкой груди с заменой старых имплантов на новые, большего или меньшего размера. А при желании женщины можно удалить импланты и сделать подтяжку молочных желез Рашид Велиханов Пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты»

Ранее пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова раскрыла способы отличить силиконовую грудь от настоящей. В частности, по словам врача, если операция была выполнена некачественно, то в районе бюста могут остаться следы швов, а сама грудь примет форму «застывших шариков».