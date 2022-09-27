Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цена биткоина подскочила

Цена биткоина подскочила на 8% и поднялась выше $20 тыс.

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

За сутки цена биткоина поднялась выше 20 тысяч долларов за монету, прибавив восемь процентов. Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap. Самая популярная криптовалюта начала активно расти в ночь на вторник, 27 сентября.

К утру стоимость биткоина приблизилась к 20,2 тысячи долларов. На росте сказалась неожиданная активность азиатских рынков, из-за которой в рост пошли криптовалюты и другие рискованные активы. Вполне уверенно себя чувствует и второй по величине цифровой актив Ethereum, который прибавил 7,98 процента и стал стоить 1 390 долларов. Ранее в сентябре биткоин падал ниже 18,5 тысячи долларов — сказывались опасения инвесторов по поводу повышения ключевой ставки в США.

Bitcoin от TradingView

Агентство Bloomberg обратило внимание, что в целом криптовалюты стали конкурировать с долларом за звание самого прибыльного актива в текущем квартале. Индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 (измеряет 100 лучших токенов — прим. «Ленты.ру») прибавил 7,3 процента с конца июня, в то время как акции, облигации, товары и золото понесли потери. Падение традиционных активов отражает потрясения, вызванные ужесточением денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Объявлено о беспрецедентных разрушениях на «Северном потоке»
Имя Жириновского присвоили ранее безымянной улице в Москве
Россияне стали массово скупать заграничные отказные туры
В Херсонской области назвали дату получения первых результатов референдума
В российском регионе мобилизовали более 320 чиновников
Российского депутата задержали за получение взятки в 900 тысяч рублей
Оператор оценил сроки восстановления работы на ветках «Северного потока»
Власти Казахстана решили выдавать уклоняющихся от мобилизации россиян
Запретивший мужчинам выезжать российский регион снял это ограничение
Хранивший полгода на балконе женский труп москвич признался в убийстве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.