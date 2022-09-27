Пригожин рассказал о последней встрече с Моисеевым

Продюсер Пригожин: во время последней встречи с Моисеевым певец выглядел слабеньким

Во время последней встречи с Борисом Моисеевым певец выглядел слабеньким, хотя старался радоваться и улыбаться, рассказал продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с «Лентой.ру» он вспомнил последнюю встречу с артистом.

27 сентября на 69-м году жизни умер певец Борис Моисеев. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице в Москве. К нему пришел арт-директор Сергей Горох — именно он обнаружил тело музыканта.

«Мы виделись последний раз на дне рождении Кристины Орбакайте. Мы с ним обнялись, поздоровались. Сидели за одним столом друг напротив друга и моргали друг другу. Он был слабенький. Хотя он как бы радовался, улыбался», — рассказал Пригожин.

Продюсер добавил, что Моисеев очень любил жизнь и был очень порядочным человеком. «Жалко, что такое с ним случилось», — добавил он.

«Борис Моисеев еще долгие годы мог радовать людей своим творчеством. Он был потрясающим танцором в юности. Потом он сделал потрясающий музыкальный материал. И все это стало востребовано в определенный период времени», — сказал продюсер.

Он был добрым, порядочным и светлым человеком. Даже когда его обижали, он в ответ никого никогда не обижал. Иосиф Пригожин продюсер

Также Пригожин поделился тем, что знал про проблемы со здоровьем у Бориса Моисеева. «Про проблемы со здоровьем мы знали. Но никто не жалуется на них. Мы знали, что с ним случилось. Наблюдали за всей этой ситуации», — сообщил он.

Певцы Сергей Пенкин и Валерий Леонтьев также поделились с «Лентой.ру» своими эмоциями от новости о смерти Моисеева.

«То, что случилось — ужасно. Мои соболезнования. Ушел замечательный режиссер и танцор», — сообщил изданию Пенкин.

«Я очень сожалею. Он был замечательным человек, но мы не были дружны, скажем так. У нас было шапочное знакомство. Очень жалко», — сказал Леонтьев.

В последние несколько лет неоднократно появлялись сообщения об ухудшении здоровья певца. В 2020 году Моисеев называл подобные новости слухами.

«Ну, да, похоронили меня в очередной раз. Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает», — говорил артист. По его словам, ему регулярно звонили журналисты с вопросами про его здоровье.