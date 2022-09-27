Женщина забрала ребенка из детского сада по просьбе подруги и испугалась тюрьмы

News.com.au: женщина забрала чужого ребенка из детского сада и испугалась ареста

Женщина случайно забрала чужого ребенка из детского сада. Об этом сообщает News.com.au.

Брианна рассказала, что вызвалась помочь подруге, которая попросила забрать ребенка из яслей. Женщина отметила, что никогда не видела его и знала только имя. Она приехала в детский сад, назвала свое имя и имя ребенка, и воспитатели передали ей мальчика. Через 20 минут Брианна вернулась домой, где находились старшие дети ее знакомой. Они сообщили ей, что впервые видят этого ребенка.

Испуганная женщина проверила телефон и увидела сообщение от знакомой, которая сказала, что ей позвонили из полиции. Брианна призналась, что испугалась ареста, и думала, что может попасть в тюрьму. Она снова приехала в детский сад и вернула чужого ребенка воспитателям, после чего ее допросили. Работники детского сада были уволены.

Женщина поделилась произошедшим в TikTok. «Я хочу знать, почему ребенок просто согласился на это, не задавал вопросов и даже зашел не в тот дом», — удивился один из подписчиков. Другие юзеры в комментариях выразили мнение, что в произошедшем виноваты сотрудники детского сада.

Ранее сообщалось, что две индийские семьи решили воспитывать чужих детей, которые достались им из-за ошибки медсестры в роддоме. Семьи договорились регулярно встречаться и таким образом принимать участие в жизни своих биологических детей.

