Корректировка траектории астероида в миссии DART попала на видео

На видео сняли корректировку траектории астероида Дидим в ходе миссии DART

Корректировка траектории астероида Дидим в ходе проекта DART (Double Asteroid Redirection Test) попала на видео. Кадры были представлены на официальном YouTube-канале НАСА.

Старт проекта миссии произошел в ноябре 2021 года, основная цель заключалась в тестировании технологии по защите Земли от столкновения с астероидами. Небольшой космический аппарат встретился на расстоянии почти 11 миллионов километров от Земли с околоземным астероидом Дидим, диаметр которого составил 780 метров, а также Диморфом с диаметром 160 метров. Аппарат врезался на скорости 6,6 километров в секунду во второй объект, что и удалось снять на видео.

За несколько минут до удара, камера на борту DART поймала крупный план астероида, на котором можно разглядеть валуны и различные детали. Кроме того, с космического аппарата был запущено отдельное устройство, которое тоже сделало снимки. За событием также наблюдали космические телескопы Джеймса Уэбба и «Хаббл». Предоставить изображения в НАСА обещали в ближайшие несколько дней.

В дальнейшем ученые планируют исследовать последствия столкновения. Изучить хотят как повреждения астероида, так и новую траекторию. Полученные данные используют для разработки новых технологий по защите Земли от воздействия астероидов.