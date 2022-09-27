Стало известно о нанятом для убийства главы Херсонской области диверсанте

РИА «Новости»: диверсант Украины Сваробу должен был убить главу Херсонской области Сальдо

Задержанный украинский диверсант Александр Свароба в августе получил приказ убить главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, однако позднее отказался от этого. Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что не стал этого делать, поскольку испугался.

«Александра Сваробу, 1998 года рождения (позывной "Алекс"), и Артема Савельева, 2003 года рождения (позывной "Малой"). По заданию своего куратора с позывным "Седой"», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила покушение на главу администрации Запорожской области Евгения Балицкого. По словам задержанного жителя Мелитополя Максима Иванова, к совершению преступления привлекались обычные граждане.

