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Российские силовики задержали двоих украинских диверсантов в Херсонской области

Российские силовики задержали украинских диверсантов с позывными «Алекс» и «Малой»

Фото: Mihir Melwani / Globallookpress.com

Российские силовики задержали двоих участников разведывательно-диверсионной группы в селе Чернобаевка Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника силовых структур страны.

Диверсанты по заданию украинской разведки собирали информацию о российских войсках, а также за символические суммы участвовали в подготовке терактов в Херсоне. «Задержаны Свароба Александр Николаевич, позывной "Алекс", 1998 года рождения, и Савельев Артем Васильевич, позывной "Малой", 2003 года рождения», — добавил источник.

Свароба служил в украинской армии в 2018-2021 годах. Уволившись из Вооруженных сил Украины (ВСУ), он уехал в родное село Чернобаевка. После начала спецоперации вместе со своим другом Артемом Савельевым вступил в батальон херсонской теробороны. Диверсанты передавали украинской стороне добытую разведывательную информацию о передвижении и дислокации личного состава российских войск, бронетехнике и авиации в аэропорту Чернобаевка.

24 сентября была ликвидирована диверсионная группа, проникшая на территорию Запорожской области со стороны Украины.

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Марина Совина
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