В ДНР появится новый заповедник

Глава ДНР Пушилин распорядился устроить заповедник «Степь Донецкая» и парк «Меотида»

В Донецкой народной республике (ДНР) устроят государственный природный заповедник «Степь Донецкая» и парк «Меотида», соответствующий указ издал глава ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

«Постановляю: создать особо охраняемую природную территорию категории — государственный природный заповедник "Степь Донецкая" в границах особо охраняемой природной территории "Украинский степной природный заповедник" по состоянию на 14 марта 2014 года и Биосферной особо охраняемой природной территории (Биосферный резерват) "Хомутовская степь — Меотида"», — говорится в документе.

К указу прилагается и список территориальных участков «Степи Донецкой», а также участки акватории Азовского моря, относящиеся к парку «Меотида».