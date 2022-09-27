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В ДНР появится новый заповедник

Глава ДНР Пушилин распорядился устроить заповедник «Степь Донецкая» и парк «Меотида»
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) устроят государственный природный заповедник «Степь Донецкая» и парк «Меотида», соответствующий указ издал глава ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

«Постановляю: создать особо охраняемую природную территорию категории — государственный природный заповедник "Степь Донецкая" в границах особо охраняемой природной территории "Украинский степной природный заповедник" по состоянию на 14 марта 2014 года и Биосферной особо охраняемой природной территории (Биосферный резерват) "Хомутовская степь — Меотида"», — говорится в документе.

К указу прилагается и список территориальных участков «Степи Донецкой», а также участки акватории Азовского моря, относящиеся к парку «Меотида».

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