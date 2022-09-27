Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Еврокомиссия оценила влияние разрушений на «Северном потоке» на безопасность

Представитель ЕК: безопасность поставок не нарушена из-за разрушений на «Северном потоке»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Разрушения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» не влияют на безопасность снабжения Европы топливом. Так оценил последствия утечек представитель пресс-службы Европейской комиссии (ЕК) Тим Макфи, передает РИА Новости.

Чиновник рассказал, что Еврокомиссия была проинформирована о трех утечках, которые произошли на трубопроводах, и продолжает следить за развитием событий. «На данный момент нет влияния на безопасность снабжения Европы, поскольку, как вы знаете, поставки по "Северному потоку-1" находятся на нулевом уровне в течение нескольких недель, а "Северный поток-2" не авторизован на данный момент», — добавил он.

Ранее оператор «Северного потока» Nord Stream AG объявил о беспрецедентных разрушениях. На данный момент сроки восстановления работы трех ниток морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» оценить невозможно. Немецкая газета Tagesspiegel также сообщила, что подобного рода авария на объекте произошла из-за целенаправленных действий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России оценили масштаб проблем из-за разрушений на «Северных потоках»
В Херсонщине понадеялись на скорейшее вхождение в состав России
Доктор Мясников развеял популярный миф о кофе
Юрист назвал основания для выдачи российских уклонистов из стран СНГ
Франция начнет подготовку украинских солдат в Польше до конца года
В Европе появилась альтернатива «Северному потоку»
В США оценили работу над истребителем шестого поколения в Китае
Меган Фокс вышла в свет в майке с декольте на фоне слухов о пластике груди
Дедушка погибшего при стрельбе в ижевской школе ученика рассказал о трагедии
Фьюри назвал имя желаемого соперника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.