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Командование ВМС США объяснило букву Z на пришедшем в Японию эсминце

Командование ВМС США объяснило знак Z на корме эсминца Zumwalt первой буквой типа судна

Фото: U.S. Navy

Американские военное объяснили, почему на эскадренном миноносце типа Zumwalt, прибывшего на базу Йокосука возле Токио, изображена латинская буква Z. Соответствующее сообщение появилось в Twitter командования Военно-морских сил (ВМС) США в Японии.

В нем говорится, что эсминец имеет прозвище «зум-сан» и выглядит так, будто его «разрезали ножом». Также отмечается, что судно смотрится «очаровательно с большой буквой Z на корме».

«Уверены, что вы знаете об этом, но на всякий случай поясняем, Z на корме — это первая буква в Zumwalt», — объяснили военные.

Ранее стало известно, что ВМС США отправили в Восточную Азию самый современный надводный корабль с целью подготовки почвы для возможного развертывания американских гиперзвуковых ракет в этом регионе. По данным CNN, корабль Zumwalt является первым в классе трех многоцелевых эсминцев с управляемыми ракетами, которые, по данным ВМС, «создают новый уровень сложности боевого пространства для потенциальных противников».

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Варвара Кошечкина
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