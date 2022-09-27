В «Газпроме» назвали самый сложный месяц для Европы

«Газпром экспорт»: январь станет самым сложным месяцем для Евросоюза

Самым сложным месяцем для Евросоюза станет январь, говорится в статье, подготовленной специалистами «Газпром экспорта», передает РИА Новости.

«Наиболее сложным зимним месяцем станет январь, когда пики потребления устойчиво превышают 1,8 миллиарда кубометров в сутки», — такой прогноз назвали эксперты. В «Газпром экспорте» напомнили о требовании ЕС о принудительном снижения потребления газа на 15 процентов по сравнению со средним его уровнем за последние пять лет на период с августа 2022-го до конца марта 2023 года.

«Но будет ли такого снижения достаточно для предотвращения веерных отключений в осенне-зимний период? Ответ на этот вопрос будет зависеть от многих обстоятельств, прежде всего от погодных условий», — добавили там.

Цены на газ в Европе 27 сентября превысили отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров. Топливо дорожает на фоне информации о беспрецедентных разрушениях, обнаруженных на «Северном потоке».