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Экономика

Цены на газ в Европе превысили 2000 долларов

Цены на газ в Европе превысили 2000 долларов за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Цены на газ в Европе превысили отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость октябрьских фьючерсов на TTF растет на 10 процентов к закрытию предыдущего дня.

Топливо дорожает на фоне информации о беспрецедентных разрушениях, обнаруженных на «Северном потоке». О них 27 сентября сообщила компания Nord Stream AG, выступающая оператором трубопровода.

В Кремле указали, что не исключают ни одного варианта, включая диверсию, новости об инциденте там назвали тревожными. В Nord Stream AG подчеркнули, что все инциденты произошли в один и тот же день.

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Платон Щукин
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