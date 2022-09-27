Цены на газ в Европе превысили 2000 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость октябрьских фьючерсов на TTF растет на 10 процентов к закрытию предыдущего дня.

Топливо дорожает на фоне информации о беспрецедентных разрушениях, обнаруженных на «Северном потоке». О них 27 сентября сообщила компания Nord Stream AG, выступающая оператором трубопровода.

В Кремле указали, что не исключают ни одного варианта, включая диверсию, новости об инциденте там назвали тревожными. В Nord Stream AG подчеркнули, что все инциденты произошли в один и тот же день.