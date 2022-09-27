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Турция и США собрались обсудить сделку по продаже истребителей F-16

Делегация правящей партии Турции поехала в США для обсуждения покупки истребителей F-16

Фото: Staff Sgt. Greg L. Davis / USAF / Reuters

Делегация членов правящей партии Турции поехала в Вашингтон, чтобы провести переговоры о возможной покупке у США истребителей F-16. Политики проведут переговоры с членами Конгресса США и сенаторами в ходе трехдневного визита, пишет Telegram-канал «Повестка дня Турции».

Другие подробности о визите делегации в США пока не приводятся.

Издание EurAsian Times напоминает, что ранее представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара может договориться о покупке британских истребителей Eurofighter Typhoon, если США откажется продать ей самолеты F-16.

Турция также допускает покупку российских истребителей Су-35 вместо американских, заявил ранее глава управления оборонпрома страны Исмаил Демир.

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Елизавета Наумова
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