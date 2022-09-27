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Генетически модифицированный вирус герпеса использовали в лечении рака

Medical Xpress: создан уничтожающий рак генетически модифицированный вирус герпеса

Фото: Nephron / Wikimedia

Английские ученые из Института исследований рака вывели генетически модифицированный вирус простого герпеса и использовали его в лечении рака. Выводы работы были представлены на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии в 2022 году (ESMO), а краткий пересказ приводит Medical Xpress.

Созданный в лаборатории вариант вируса назвали RP2, результаты экспериментов показали эффективность этого метода лечения у четверти пациентов с последними стадиями рака. Среди испытуемых были люди с раком кожи, пищевода, головы и шеи, все существующие способы терапии ими были уже испробованы и не помогли, в том числе иммунотерапия.

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В ходе исследования добровольцам вводили RP2 непосредственно в опухоль, а одной группе также давали препарат ниволумаб. Там вирус размножался, разрывая новообразование изнутри, а также блокируя белок CTLA-4, позволяя работать собственной иммунной системе организма.

У троих пациентов, получавших только RP2, опухоли уменьшились. У одного участника с раком слюнной железы опухоль полностью исчезла и не давала метастаз даже через 15 месяцев после начала лечения. Еще у двух испытуемых с раком пищевода и увеальной меланомой образования также уменьшились и не прогрессировали спустя 18 и 15 месяцев после экспериментального лечения. Семь из 30 пациентов, получавших комбинированную терапию, сообщили о сокращении или остановки роста опухоли.

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Елена Апазиди
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