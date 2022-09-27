Россиянам назвали четыре опасных для здоровья способа похудения

Health-коуч Ольга Батракова рассказала о вредных для здоровья методах похудения

Среди часто используемых способов похудения есть опасные для здоровья, которые могут привести к серьезным метаболическим проблемам. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на нутрициолога и health-коуча Ольгу Батракову.

Нутрициолог рассказала россиянам о четырех вредных методах похудения. Первый — отказ от еды. Голодание побуждает организм к расходованию собственных жировых запасов, что приводит «к сбою в работе гормональной системы, расстройству пищевого поведения, нарушению работы пищеварительной системы и набору веса, ведь теперь организм пытается сделать дополнительный запас на случай очередной голодовки». Батракова добавила, что в случае длительного голодания человек рискует заболеть анорексией.

Еще одним опасным способом избавиться от лишних килограммов нутрициолог назвала таблетки для похудения. Такой метод имеет множество побочных эффектов: гормональные сбои с неконтролируемым набором веса, проблемы в работе кишечника, повышение давления, проблемы с сердцем и даже депрессивные расстройства. «Сюда же относятся БАДы, чаи и так далее. Опасность заключается в отсутствии экспериментальных подтвержденных данных», — рассказала Батракова. Нутрициолог отметила, что самыми частыми побочными эффектами являются проблемы с кожей, выпадение волос, проблемы с кишечником и общая слабость организма.

Третьим вредным методом похудения являются жесткие ограничительные диеты. При отсутствии необходимых продуктов в рационе в организме развивается дефицит витаминов и минералов. Как следствие — кожа становится дряблой, а мышцы слабыми, выпадают волосы и слоятся ногти. Батракова подчеркнула, что постоянное ограничение в еде чревато последующим срывом, а в таком случае снова происходит набор веса с запасом.

Четвертый неудачный способ — изнуряющие физические тренировки. Нутрициолог считает, что многие люди изматывают свой организм тяжелой физической нагрузкой в попытке сжечь максимальное количество калорий. Она утверждает, что таким образом у человека формируется негативное отношение к любой физической активности, а также входит в привычку «отрабатывать» еду каждый раз после приема калорийной пищи. «Как следствие — психозы, расстройства пищевого поведения, проблемы с суставами», — посетовала Батракова.

Ранее врач назвал пять наиболее полезных для похудения овощей. Специалист посоветовал худеющим выбирать некрахмалистые овощи, поскольку в них меньше калорий и углеводов.