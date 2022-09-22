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Врач назвал пять наиболее полезных для похудения овощей

Врач Джозеф Сент-Пьер предложил есть цукини и брюссельскую капусту для похудения

Фото: Alexandr Podvalny / Unsplash

Для похудения нужно есть некрахмалистые овощи, считает врач, специалист по снижению веса Джозеф Сент-Пьер. Он назвал пять наиболее полезных для сбрасывания лишнего веса овощей в материале для Health News Hub.

Сент-Пьер объяснил, что крахмалистые овощи, такие как картофель, кукуруза, тыква и горох, тоже полезны для здоровья. Однако худеющим лучше выбирать некрахмалистые, поскольку в них меньше калорий и углеводов.

Самыми полезными врач считает богатый витамином С цукини, брюссельскую капусту, содержащую жирные омега-3 кислоты, и насыщенный калием, магнием и витаминами группы B и К шпинат. Также специалист предложил добавить в рацион огурцы, поскольку в них много жидкости, клетчатки и калия, и цветную капусту.

Ранее сообщалось, что диетологи назвали шесть способов ускорить похудение. Для этого необходимо есть больше зелени и сочетать углеводы с белками.

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Евгения Черкасова
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