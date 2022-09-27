В Херсонской области назвали предварительные результаты референдума

После обработки 76% голосов более 86% жителей Херсонской области захотели вступить в РФ

Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила, что более 86 процентов жителей региона проголосовали на референдуме за присоединение региона к России, согласно итогам обработки 76 процентов голосов. Ее слова передает ТАСС.

«По состоянию на 20:00 27 сентября обработано более 76 процентов протоколов УИК. Явка составила около 76 процентов, "за" проголосовало более 86 процентов, "против" около 13 процентов», — сказала она.

Референдумы в Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях завершились. ЦИК Донецкой народной республики (ДНР) дал право решать вопрос о времени окончания работы комиссиям на местах в зависимости от ситуации с безопасностью.

В ДНР после обработки 51,83 процента голосов за присоединение к России проголосовали 98,63 процента. В ЛНР цифра немного ниже — 97,93 процента после обработки 51,76 процента голосов. В Запорожской области, согласно первым итогам, за вхождение в состав России проголосовали 97,74 процента избирателей (обработано 57 процентов голосов).