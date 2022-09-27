Президент России Путин назвал хищническим поведение Запада на мировом рынке продовольствия

Президент России Владимир Путин назвал хищническим поведение западных стран на мировом рынке продовольствия. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровни начала года. Однако она на 40 процентов выше чем в 2020 году. «И это прямое следствие без всякого преувеличения хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя, в том числе, эмиссию, которую они постоянно проводят», — подчеркнул политик.

Ранее Путин заявил, что ситуацию с вывозом зерна с Украины нельзя назвать ничем, кроме «сплошного надувательства» со стороны Запада. Политик подчеркнул, что зерно с Украины отправляется в Европу и другие страны Запада, уходит «мимо беднейших стран мира». Путин напомнил, что при этом Москва «давно подняла эту проблему».