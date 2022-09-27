Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин назвал хищническим поведение Запада на мировом рынке продовольствия

Президент России Путин назвал хищническим поведение Запада на мировом рынке продовольствия
СюжетВывоз зерна из Украины:

Фото: Гавриил Григоров / Keystone Press Agency / Globallookpress

Президент России Владимир Путин назвал хищническим поведение западных стран на мировом рынке продовольствия. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровни начала года. Однако она на 40 процентов выше чем в 2020 году. «И это прямое следствие без всякого преувеличения хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя, в том числе, эмиссию, которую они постоянно проводят», — подчеркнул политик.

Ранее Путин заявил, что ситуацию с вывозом зерна с Украины нельзя назвать ничем, кроме «сплошного надувательства» со стороны Запада. Политик подчеркнул, что зерно с Украины отправляется в Европу и другие страны Запада, уходит «мимо беднейших стран мира». Путин напомнил, что при этом Москва «давно подняла эту проблему».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России оценили масштаб проблем из-за разрушений на «Северных потоках»
В Херсонщине понадеялись на скорейшее вхождение в состав России
Доктор Мясников развеял популярный миф о кофе
Юрист назвал основания для выдачи российских уклонистов из стран СНГ
Франция начнет подготовку украинских солдат в Польше до конца года
В Европе появилась альтернатива «Северному потоку»
В США оценили работу над истребителем шестого поколения в Китае
Меган Фокс вышла в свет в майке с декольте на фоне слухов о пластике груди
Дедушка погибшего при стрельбе в ижевской школе ученика рассказал о трагедии
Фьюри назвал имя желаемого соперника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.