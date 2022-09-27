Исмаилов подрался с экс-чемпионом UFC во время пресс-конференции

Магомед Исмаилов подрался с экс-чемпионом UFC Майком Перри во время пресс-конференции

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов подрался с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майком Перри во время пресс-конференции перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Исмаилов вызвал Перри на дуэль взглядов, во время которой началась драка. Россиянину показалось, что оппонент оскорбил его мать. Позже выяснилось, что он неправильно перевел слова Перри. Бойцы обсудили инцидент и пожали друг другу руки.

Исмаилов пришел на пресс-конференцию, чтобы поддержать россиянина Вагаба Вагабова. Перри принял в ней участие в качестве тренера американца Алекса Николсона.

36-летний Исмаилов провел 21 бой в ММА, где одержал 17 побед, трижды проиграл и один поединок свел вничью. В активе Перри 15 боев в UFC, в которых он одержал семь побед и потерпел восемь поражений.