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В Кремле ответили на вопрос об обсуждениях снятия моратория на смертную казнь

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее во время пленарного заседания в Госдуме депутат Константин Затулин предложил проконсультироваться с президентом России Владимиром Путиным и правительством страны по вопросу о восстановлении смертной казни после нападения на учеников школы №88 в Ижевске.

«В Кремле таких обсуждений не ведется», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

О произошедшем в ижевской школе № 88 стало известно утром в понедельник, 26 сентября. По последним данным, погибли 17 человек. Нападение совершил уроженец Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этого учебного заведения. Позднее он покончил с собой.

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Никита Абрамов
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