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Российские войска ликвидировали одного из командиров «Азова»

«Военкоры Русской Весны»: ВС России ликвидировали одного из командиров «Азова» Безоглюка

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы России ликвидировали одного из командиров «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) подполковника Игоря Безоглюка. Такая информация появилась в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Российские войска уничтожили заместителя командира полка по боевой и специальной подготовке Безоглюка в понедельник, 26 сентября.

Ранее стало известно, что около 20 последних бойцов подразделений «Азова» и Вооруженных сил Украины были взяты в плен в конце августа подразделениями Минобороны России и Донецкой народной республики (ДНР). В правоохранительных органах ДНР уточнили, что украинские бойцы попали в плен после неудачной попытки покинуть территорию металлургического завода «Азовсталь».

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Варвара Кошечкина
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