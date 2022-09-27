Пасечник подготовил обращение к Путину о присоединении ЛНР к России

Глава ЛНР Пасечник обратится к Путину с просьбой о вхождении региона в состав России

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подготовил обращение к российскому президенту Владимиру Путину о вступлении региона в состав России, передает ТАСС.

«Мной подготовлено соответствующее обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законодательством РФ порядке о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации», — сказал он.

Также глава ЛНР выразил надежду, что «сегодня-завтра» приедет в Москву. Он отметил успешность проведения референдума, «об этом говорят цифры по явке наших избирателей, более чем 90 процентов».

Пасечник сообщил, что результаты голосования жителей будут известны к 19:00-20:00 по Москве.

Ранее стало известно, что в ЛНР после обработки 97,93 процента голосов за присоединение к России проголосовали 51,76 процента. Референдумы в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершились.