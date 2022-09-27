Участник турнира рыбаков напился и лишился приза в 11 миллионов рублей

Эдвард Поллнер из США напился во время турнира рыбаков и лишился 200 тысяч долларов

В США профессиональный рыбак лишился крупного выигрыша из-за пьянства и обвинил организаторов турнира в своем поражении. Об этом сообщает New York Post.

58-летний Эдвард Поллнер подал в суд на компанию Tri-State Tournaments, которая занимается организацией соревнований между рыболовами, после того как лишился приза в 200 тысяч долларов (11,6 миллиона рублей). Турнир, участником которого стал Поллнер в команде с Рудольфом Боничелли, проходил на Лонг-Айленде в июле.

Мужчинам удалось поймать большеглазого тунца весом 88,7 килограмма, что стало только четвертым результатом на соревновании. Однако улов обещал крупный денежный выигрыш благодаря сделанным на рыбаков ставкам. За время, пока Поллнер вел яхту с тунцом к берегу, он с приятелем успел напиться, отмечая удачную рыбалку.

После того как друзья сошли на берег, представители Tri-State Tournaments потребовали, чтобы они немедленно прошли тест на детекторе лжи, чтобы убедиться, что тунец был пойман по всем правилам соревнования. Рыбаки провалили тест и денег не получили.

Теперь Поллнер решил подать в суд на компанию, так как считает, что проводить проверку на полиграфе настолько пьяных людей было несправедливо. Он также указал на то, что алкоголь на борту яхты был предоставлен организаторами. Более того, и Поллнер и Боничелли позже успешно прошли тест в независимой компании, но Tri-State Tournaments не приняла этих результатов.

Пока стороны не раскрывают подробности предстоящего процесса. Неизвестно также, какую сумму американец собирается отсудить у Tri-State Tournaments.

Ранее сообщалось, что в США рыбак два с половиной часа боролся с 230-килограммовой рыбой-мечом и сумел выловить ее. Мужчина побил рекорд штата Северная Каролина, который был установлен более 40 лет назад.

