Рыбак два с половиной часа боролся с огромной рыбой и побил 40-летний рекорд

Брэндон и Кэри Карни выловили 230-килограммовую рыбу-меч и побили рекорд штата

В США рыбак два с половиной часа боролся с 230-килограммовой рыбой-мечом, выловил ее и побил рекорд штата Северная Каролина, который продержался более 40 лет. Об этом сообщает Sport Fishing Magazine.

33-летний Брэндон Карни с отцом Кэри и друзьями рыбачил в океане 21 августа, но им долго не везло с уловом. Тогда рыболовы сменили наживку и заглубили ее на 100 метров. Вскоре катушка спиннинга начала быстро раскручиваться.

Кэри Карни бросился к удочке и попытался вытащить улов, но он оказался слишком крупным. «Рыба ни разу не выпрыгнула из воды. Только через полчаса папе удалось вывести ее на глубину около шести метров, и мы увидели, какая она огромная», — поделился воспоминаниями Брэндон, который все это время управлял лодкой, стараясь помочь отцу.

На лодке Карни была установлена электрическая катушка, однако она, по словам отца и сына, сломалась и Кэри два с половиной часа боролся с рыбой при помощи обычной. В конце концов американцы вытащили на борт улов, который оказался почти четырех метров в длину и весил 228,6 килограмма.

Предыдущий рекорд штата по ловле рыбы-меча был установлен в 1979 году. Тогда удалось поймать экземпляр весом 200 килограммов. Добыча Карни намного больше, но теперь отец с сыном ждут решения комиссии, которая должна подтвердить, что они действительно не использовали электрическую катушку во время рыбалки.

Ранее сообщалось, что житель США подстрелил крупную рыбу при помощи лука и стрел и побил мировой рекорд. Его добычей стал крупный панцирник.

