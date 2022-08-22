Мужчина подстрелил из лука крупного панцирника и побил мировой рекорд

WDAF-TV.: рыболов из США побил мировой рекорд на рыбалке с луком и стрелами

Житель США подстрелил крупную рыбу при помощи лука и стрел и побил мировой рекорд. Об этом сообщает WDAF-TV.

16 мая Рич Портер из города Омаха в Небраске занимался боуфишингом на озере Озаркс в штате Миссури. «Обычно я приезжаю на рыбалку в Миссури два-три раза в год. У меня есть приятель, с которым я рыбачу на озере Озаркс. В тот день и ловил с лодки, а он был моим гидом», — рассказал рыболов.

Мужчины без особого успеха перепробовали несколько рыбных мест, и лишь в самом конце рыбалки Портеру улыбнулась удача. Ему удалось подстрелить тупорылого панцирника весом 6,5 килограмма. «Обычно тупорылые панцирники весят килограмма два, так что сначала мы подумали, что это длиннорылый», — рассказал мужчина.

Сотрудники Департамента охраны природы штата Миссури также не смогли точно определить, какую рыбу поймал Портер. Чтобы подтвердить, что мужчина добыл именно тупорылого панцирника, понадобился анализ ДНК.

Позже выяснилось, что гость из Небраски побил не только рекорд штата, но и мировой рекорд по ловле этого вида «альтернативным методом». Прошлый рекордный панцирник был выловлен в озере Марк Твен в Миссури в 2006 году и весил 5,9 килограмма. «Я давний член Американской ассоциации боуфишинга, и поймать такую большую рыбу — это очень волнующе. Ни с чем не сравнимые ощущения», — поделился впечатлениями Портер.

Боуфишинг — метод рыбной ловли, при котором используется лук или арбалет со специальными стрелами на леске. В России этот вид рыбалки считается браконьерством, им разрешено заниматься только в специально отведенных и подготовленных для этого водоемах.

Ранее сообщалось, что рыбак добыл крупную рыбу при помощи лука и стрел и установил рекорд штата Вирджиния. Мужчине удалось поймать большого голубого сома.