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Иностранца осудили на 16 лет за убийство сотрудницы российского салона массажа

В Челябинске дали 16 лет мужчине за изнасилование и убийство мастера эротического массажа

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Челябинский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы иностранца за изнасилование и убийство женщины. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фигурант признан виновным по пункту «к» части 2 статьи 105 («Убийство»), части 1 статьи 131 («Изнасилование»), части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»), пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража») и части 2 статьи 325 («Похищение паспорта») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить моральную компенсацию представителям потерпевшей в размере 997 тысяч рублей.

Утром 13 сентября 2021 года 24-летнего пьяный гражданин Таджикистана, чтобы удовлетворить эротические потребности, приехал по объявлению в квартиру на улицу Чайковского к массажистке. Иностранец предложил ей заняться сексом, но мастер отказалась и попросила его уйти. Тогда мужчина надругался над россиянкой и убил ее. Затем он похитил ее телефон и паспорт и сбежал с места преступления.

Фигурант полностью признал вину.

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Екатерина Власова
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