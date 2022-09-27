Перчатки Дарта Вейдера и волшебную палочку Гарри Поттера продадут на аукционе

На аукционе в Лондоне продадут волшебную палочку Гарри Поттера и перчатки Дарта Вейдера

В Лондоне пройдет аукцион, в котором будут представлены вещи героев из известных фильмов и сериалов. Об этом сообщает Variety.

Всего в торгах примут участие свыше 1500 лотов, стоимость которых составит более 12,6 миллиона долларов. Среди памятных вещей, выставленных на продажу, — костюм Супермена, перчатки Дарта Вейдера, шлем Джеймса Бонда из картины 1967 года, хоккейная маска маньяка-убийцы Джейсона Вурхиза из фильма «Пятница, 13-е», одеяния мастера Йоды из «Звездных войн», волшебная палочка Гарри Поттера, двойное кольцо Доктора Стрэнджа и другие предметы.

Уточняется, что аукцион будет проходить с 3 по 6 ноября в Лондоне. Участвовать в торгах также можно онлайн или по телефону. Часть вырученных средств пойдет на благотворительность.

Ранее сообщалось о том, что актер, озвучивавший Дарта Вейдера, завершил свою 40-летнюю карьеру.