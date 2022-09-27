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В России предложили изменить налог на недвижимость для бизнеса

РБК: Минфин предложил взимать налог по кадастру со всей недвижимости бизнеса

Фото: Unsplash

Министерство финансов России предложило изменить налог на имущество для бизнеса и рассчитывать его по кадастровой стоимости для всего имущества, а не для части. Нововведение увеличит доходы регионов, однако компании при этом испытают большую нагрузку, пишет РБК.

Издание отмечает, что Минфин намерен перейти к налогу по кадастру со всей недвижимости бизнеса до 2025 года. Это предложение указано в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Мера направлена на «выравнивание налоговой нагрузки для организаций и физических лиц».

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На данный момент все россияне оплачивают налог на квартиры и дома, исходя из их кадастровой стоимости. В идеале этот показатель должен близиться к рыночному. При этом у организаций существует множество объектов, которые подвергаются налогообложению старому порядку — в основу выплаты ложится балансовая стоимость, которая обычно ниже кадастровой.

Ведомство уточнило, что в правиле сделают исключения — здания, налог для которых продолжат определять по-старому. По мнению опрошенных РБК экспертов, общее исчисление налога на имущество по кадастровой стоимости увеличит налоговую нагрузку для бизнеса.

Ранее сообщалось, что в России захотели собирать больше налогов с бизнеса. В стране предложили увеличить базу для исчисления страховых взносов, уплачиваемых работодателями за своих работников, до 1,92 миллиона рублей.

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Марина Совина
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