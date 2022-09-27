Семья жертвы маньяка Джеффри Дамера обвинила Netflix в нанесении им травмы

Семья жертвы маньяка Джеффри Дамера обвинила Netflix в нанесении им повторной травмы

Семья одной из 16 жертв маньяка Джеффри Дамера обвинила Netflix в нанесении им повторной травмы из-за выхода проекта «Монстр: История Джеффри Дамера», посвященного преступлениям убийцы. Об этом сообщает DailyMail.

По информации издания, после выхода сериала на стриминговой платформе двоюродный брат Эррола Линдси, который был убит Дамером, Эрик Перри заявил о том, что его семья пребывает в ярости после просмотра шоу. Родственник погибшего добавил, что Netflix не связывался с семьей жертвы, чтобы спросить разрешение о съемке проекта.

«Я никому не говорю, что смотреть, я знаю, что шоу в жанре тру-крайм сейчас пользуются популярностью, но если вам действительно интересно узнать о жертвах, то моя семья в ярости от этого шоу. Это травмирует нас снова и снова, для чего? Сколько фильмов нам нужно?» — поделился двоюродный брат Линдси.

Перри отметил, что воссоздание сцены в сериале, где его сестра испытывает эмоциональный срыв в суде при виде убийцы брата, является дикостью.

Премьера биографической криминальной драмы «Монстр: История Джеффри Дамера» состоялась на платформе Netflix 21 сентября этого года. В шоу были раскрыты подробности жестоких убийств маньяка, роль которого исполнил Эван Питерс.

Ранее стало известно, что киностудия Netflix выпустит мини-сериал, который будет посвящен пожару в соборе Парижской Богоматери, произошедшему в 2019 году.