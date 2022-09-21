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Netflix выпустит посвященный пожару в Нотр-Даме сериал

Студия Netflix выпустит мини-сериал, посвященный пожару в Нотр-Даме

Фото: Pathe / Globallookpress.com

Киностудия Netflix выпустит мини-сериал, который будет посвящен пожару в Соборе Парижской Богоматери, произошедшему в 2019 году. Об этом сообщает Collider.

Проект, снятый на французском языке, под названием «Нотр-Дам» расскажет несколько историй, посвященных двум сотрудникам пожарной безопасности, которые занимались тушением огня в день произошедшего.

Помимо этого, в шоу покажут прототипы ведущей новостей, освещающей события того инцидента, а также женщины, которая сталкивается с разрушением здания и смертью прикованной к постели матери одновременно.

Мини-сериал станет доступен на платформе в октябре этого года. Режиссером проекта выступил Эрве Хадмар, главные роли исполнили французские актеры Кэролайн Пруст, Саймон Абкарян, Сандор Фунтек и Корентен Фила.

В конце июля стала известна дата открытия Нотр-Дама для посетителей после пожара.

Ранее режиссер сериала «Игра в кальмара», представленного студией Netflix, допустил появление Леонардо Ди Каприо в продолжении шоу.

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Анастасия Астахова
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