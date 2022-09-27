В Чехии назвали условие для въезда российских игроков клубов НХЛ в страну

В МИД Чехии объяснили, что разрешат въезд российским игрокам НХЛ по действующим визам

В Чехии назвали условие для въезда российских игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в страну для участия в европейской серии. Слова министра иностранных дел страны Яна Липавского приводит ISport.

«По-прежнему верно, что российские игроки не могут получать визы на территории Шенгенской зоны. Если у них уже есть действующие визы, их должны впустить», — объяснил Липавский. Он добавил, что, учитывая текущие переговоры, в этом вопросе могут быть изменения.

22 сентября сообщалось, что НХЛ откажется проводить матчи «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс» в Чехии в случае недопуска в страну российских игроков. В лиге посчитали, что если со стороны чешских властей возникнут препятствия, запланированные в Чехии матчи будут проведены в США.

7 и 8 октября клубы должны провести в Праге выставочные матчи в рамках NHL Global Series. В составе команд играют девять россиян. За «Нэшвилл» выступают Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев, а за «Сан-Хосе» Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.