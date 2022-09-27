В Грузии решили не закрывать границу с Россией

Глава МВД Грузии Гомелаури заявил об отсутствии причин для закрытия границ с Россией

Власти Грузии решили не закрывать таможенно-пропускной пункт (ТПП) «Казбеги — Верхний Ларс» на границе с Россией, несмотря на большое число желающих попасть в страну, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в настоящее время ТПП «работает на пределе», однако в республике не видят причин для закрытия границы.

Гомелаури отметил, что россияне всегда приезжали в Грузию «в больших масштабах», а в 2011 году занимавший тогда пост президента Михаил Саакашвили раздавал приезжающим из России по бутылке вина.

Ранее стало известно, что на границе с Грузией скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда.