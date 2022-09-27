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В квартире стрелявшего в школе Ижевска прошли обыски

Shot: в квартире стрелявшего в школе Ижевска Казанцева прошли обыски

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

В квартире стрелявшего в школе Ижевска Артема Казанцева прошли обыски. Как пишет Telegram-канал Shot, в его квартире были изъяты пять мобильных телефонов и компьютер, в котором он сохранил предсмертную записку.

В записке сказано, что Казанцев готовился к массовому убийству более года. Также он подробно описал процесс нелегальной закупки пистолетов. Известно, что он тщательно выбирал место: среди объектов для совершения преступления он выделял детские сады, школы, военкоматы.

В тексте также говорится, что Казанцев аполитичен и нерелигиозен. Он якобы чувствовал исключительно ненависть к людям.

О стрельбе в ижевской школе № 88 стало известно утром в понедельник, 26 сентября. По последним данным, во время нападения погибли 13 человек. Нападение совершил уроженец Ижевска Артем Казанцев, 1988 года рождения, выпускник этого учебного заведения. Нападавший покончил с собой.

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Марина Совина
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