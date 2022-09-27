ООН озвучила число погибших мирных жителей на Украине

За время спецоперации на Украине УВКПЧ ООН зафиксировало 5 996 убитых мирных жителей

Организация Объединенных Наций (ООН) озвучила данные о погибших мирных жителях за время специальной военной операции на Украине. Цифры опубликованы на сайте организации.

По данным на 25 сентября, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 14 844 жертвы среди гражданского населения, в том числе 5996 убитых. «2334 мужчин, 1605 женщин, 157 девочек и 190 мальчиков, а также 35 детей и 1675 взрослых, пол которых пока неизвестен», — уточняется число погибших в сводке. Еще 8848 гражданских лица ранены.

ООН считает, что летальную опасность представляет применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО), реактивных снарядов и ударов с воздуха. УВКПЧ отмечает, что фактические цифры жертв значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается.

Минобороны России неоднократно обвиняло ВСУ в использовании гражданских объектов в военных целях. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что российская армия в ходе спецоперации на Украине потеряла 5937 военнослужащих.