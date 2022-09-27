Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог подсказал получившим повестки семьям способ держать себя в руках

Психолог Скворцов: если в семью пришла повестка, нужно разрешить себе волноваться

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Если в семью пришла повестка о мобилизации, нужно составить список необходимых дел и разрешить себе волноваться, считает клинический психолог, председатель Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Илья Скворцов. Способ держать себя в руках он подсказал получившим повестки семьям в беседе с «Лентой.ру».

По словам Скворцова, никто не знает, как сохранять спокойствие в такой сложной ситуации. «Если кратко, то никак! А теперь чуть более развернуто: наши негативные эмоции — это важный механизм выживания и адаптации, который сигнализирует нам о различных опасностях. В том числе и потенциальных угрозах для наших близких», — объяснил он. Волнение и тревогу специалист назвал обратной стороной любви.

Ваш родственник может попасть в зону боевых действий, где действительно с ним может случиться все что угодно. Поэтому не волноваться в такой ситуации было бы возможно только в том случае, если бы ваш сын/муж/брат был бы вам безразличен. Наше волнение и тревога — обратная сторона нашей любви

Илья Скворцовклинический психолог

Переживания усиливаются, продолжил он, за счет постоянного обдумывания самых худших сценариев. В результате тревога из естественной реакции превращается в состояние, которое мешает функционированию. Скворцов призвал не «разгонять» свои переживания и попытаться сделать паузу и составить список задач.

«Самым лучшим вариантом для спокойствия семьи будет, если человек не поедет в зону СВО. Как показал опыт первых дней мобилизации, государственная система совершает большое количество ошибок, поэтому надо максимально трезво оценить ситуацию, возможно, обратиться за консультацией к юристу», — разъяснил он.

Если же никаких оснований нет, чтобы избежать мобилизации, то важно сформулировать, что необходимо успеть сделать до отъезда. Что купить? Какие документы и кому передать, пароли, карточки и т. д. То есть, если резюмировать: не разгонять эмоции и сохранять эффективность поведения можно при формулировании и решении конкретных дел, которые действительно сейчас важны. И при всем при этом волноваться, грустить и переживать — самая нормальная и естественная реакция в такой ситуации!

Илья Скворцовклинический психолог
Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

Ранее врач-анестезиолог, медицинский юрист Дмитрий Кашка назвал болезни, дающие отсрочку от призыва. По его словам, освобождение от частичной мобилизации положено людям, у которых в анамнезе есть серьезные проблемы со здоровьем, например острая форма туберкулеза, глухота или ВИЧ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Минцифры представило перечень специальностей для отсрочки от призыва
Бывшего преподавателя российского вуза осудят за получение взяток от студентов
ГИБДД решила применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров
Россияне бросились скупать кнопочные телефоны
53-летняя супермодель снялась в рекламе нижнего белья
Психолог подсказал получившим повестки семьям способ держать себя в руках
Гастроэнтеролог назвала причины расстройств пищевого поведения
Агропроизводители и строители попросили об отсрочке от призыва
Украинское командование признало бесполезность HIMARS
Парень подслушал разговор матери и выгнал ее из дома
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.