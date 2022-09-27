Психолог подсказал получившим повестки семьям способ держать себя в руках

Психолог Скворцов: если в семью пришла повестка, нужно разрешить себе волноваться

Если в семью пришла повестка о мобилизации, нужно составить список необходимых дел и разрешить себе волноваться, считает клинический психолог, председатель Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Илья Скворцов. Способ держать себя в руках он подсказал получившим повестки семьям в беседе с «Лентой.ру».

По словам Скворцова, никто не знает, как сохранять спокойствие в такой сложной ситуации. «Если кратко, то никак! А теперь чуть более развернуто: наши негативные эмоции — это важный механизм выживания и адаптации, который сигнализирует нам о различных опасностях. В том числе и потенциальных угрозах для наших близких», — объяснил он. Волнение и тревогу специалист назвал обратной стороной любви.

Ваш родственник может попасть в зону боевых действий, где действительно с ним может случиться все что угодно. Поэтому не волноваться в такой ситуации было бы возможно только в том случае, если бы ваш сын/муж/брат был бы вам безразличен. Наше волнение и тревога — обратная сторона нашей любви

Илья Скворцов клинический психолог

Переживания усиливаются, продолжил он, за счет постоянного обдумывания самых худших сценариев. В результате тревога из естественной реакции превращается в состояние, которое мешает функционированию. Скворцов призвал не «разгонять» свои переживания и попытаться сделать паузу и составить список задач.

«Самым лучшим вариантом для спокойствия семьи будет, если человек не поедет в зону СВО. Как показал опыт первых дней мобилизации, государственная система совершает большое количество ошибок, поэтому надо максимально трезво оценить ситуацию, возможно, обратиться за консультацией к юристу», — разъяснил он.

Если же никаких оснований нет, чтобы избежать мобилизации, то важно сформулировать, что необходимо успеть сделать до отъезда. Что купить? Какие документы и кому передать, пароли, карточки и т. д. То есть, если резюмировать: не разгонять эмоции и сохранять эффективность поведения можно при формулировании и решении конкретных дел, которые действительно сейчас важны. И при всем при этом волноваться, грустить и переживать — самая нормальная и естественная реакция в такой ситуации! Илья Скворцов клинический психолог

Ранее врач-анестезиолог, медицинский юрист Дмитрий Кашка назвал болезни, дающие отсрочку от призыва. По его словам, освобождение от частичной мобилизации положено людям, у которых в анамнезе есть серьезные проблемы со здоровьем, например острая форма туберкулеза, глухота или ВИЧ.