Врач назвал дающие отсрочку от мобилизации болезни

Врач Кашка: освобождение от мобилизации положено людям с туберкулезом, глухотой и ВИЧ

Освобождение от частичной мобилизации положено людям, у которых в анамнезе есть серьезные проблемы со здоровьем, например острая форма туберкулеза, глухота или ВИЧ, сообщил врач-анестезиолог, медицинский юрист Дмитрий Кашка. В беседе с изданием «Доктор Питер» он назвал эти и другие болезни, дающие отсрочку от призыва.

Специалист отметил, что негодными к несению военной службы признаются люди, у которых в военном билете после прохождения медкомиссии была проставлена категория «Д». Она присваивается при наличии тяжелых заболеваний, сложно поддающихся лечению. Среди них Кашка выделил гипертонию третьей степени, муковисцидоз, эпилепсию с приступами чаще пяти раз в год, полную глухоту, ВИЧ, острую форму туберкулеза, экзему, псориаз и другие.

Травмы, переломы костей, COVID-19 дает только временную отсрочку на несколько месяцев, продолжил врач. Наличие в анамнезе астмы, диабета и других болезней, не входящих в перечень исключений, не поможет избежать мобилизации. «Эти заболевания не дают негодности, только если тяжелая стадия заболевания. Если есть последствия инфаркта — то, может быть, дадут негодность. Разбираются в каждом конкретном случае индивидуально. И в зависимости от того — офицер или нет. Офицер более годен, чем не офицер, как правило», — добавил Кашка.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.