Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Искусственный интеллект станет помогать российским врачам в реанимации

Ученые внедрили технологии искусственного интеллекта в отделения реанимации

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Ученые Сеченовского Университета внедрили технологии искусственного интеллекта в отделения реанимации и интенсивной терапии. Планируется, что пилотную версию нового продукта выпустят в 2025 году. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил заведующий лабораторией цифровых биомедицинских систем Сеченовского Университета Игорь Нестеренко.

Помощь врачам

Ученый рассказал, что система называется «Цифровое рабочее место анестезиолога и цифровая реанимация», а один из основных компонентов системы — это инструмент, который поддерживает принятие врачебных решений.

«В его основу легли технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Система сможет заблаговременно предсказывать риски пациентов, лежащих в реанимации, позволяя медикам вовремя среагировать и избежать тяжелых последствий», — рассказал заведующий лабораторией.

Один из важных дополнительных эффектов — это положительное влияние на психоэмоциональное состояние медицинского персонала за счет общего снижения нагрузки и уменьшения возникновения критических состояний

Игорь Нестеренкозавлаборатории Сеченовского Университета

«Не секрет, что врачи отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) зачастую работают в стрессовых состояниях, что может приводить к возникновению ошибок и эмоциональному выгоранию», — уточнил Нестеренко.

Снижение летальности

Благодаря инновации увеличится и эффективность использования дорогостоящего оборудования и лекарственных средств, а также поднимется качество медицинской помощи. Ожидается, что система снизит летальность и сократит среднее время пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) на 20-30 процентов.

«Сбор больших медицинских данных в условиях ОРИТ — это один из элементов процесса создания “цифрового двойника” пациента, являющегося ключевым элементом в реализации персонифицированного лечения», — отметил Нестеренко.

Большинство таких информационных систем на российском рынке — это дорогостоящие иностранные продукты, которые предполагают развитие инфраструктуры отделения в рамках экосистемы конкретного производителя. Разработка Сеченовского Университета нацелена на использование существующего медицинского оборудования стационаров России.

Снижение нагрузки

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Сеченовского Университета Андрей Яворовский в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что внедрение такой системы снизит нагрузку на медицинский персонал.

Сейчас врачи анализируют колоссальное количество медицинских показателей, влияющих на тактику дальнейшего ведения пациента. Согласно исследованиям, за последние 20 лет количество показателей выросло в 100 раз и составило более тысячи

Андрей Яворовскийзавкафедры Сеченовского Университета

Ранее в городе Купино Новосибирской области женщина обвинила врачей в смерти 12-летней дочери из-за неверно поставленного диагноза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Пасечник допустил введение военного положения в ЛНР и ДНР
Учителям попросили предоставить отсрочку от мобилизации
Япония и Европа договорились о сохранении антироссийских санкций
Роспотребнадзор призвал «соблюдать этикет» для защиты от COVID⁠-⁠19 и гриппа
Искусственный интеллект станет помогать российским врачам в реанимации
Выявлено наличие клеточного интеллекта у вирусов
Стало известно о контактах России и США по неофициальной линии
Бойцы российской разведки рассказали об обстрелах ВСУ гражданского населения
ВСУ признали бесполезность HIMARS
Россиян предупредили о росте мошенничества с недвижимостью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.