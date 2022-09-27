Искусственный интеллект станет помогать российским врачам в реанимации

Ученые внедрили технологии искусственного интеллекта в отделения реанимации

Ученые Сеченовского Университета внедрили технологии искусственного интеллекта в отделения реанимации и интенсивной терапии. Планируется, что пилотную версию нового продукта выпустят в 2025 году. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил заведующий лабораторией цифровых биомедицинских систем Сеченовского Университета Игорь Нестеренко.

Помощь врачам

Ученый рассказал, что система называется «Цифровое рабочее место анестезиолога и цифровая реанимация», а один из основных компонентов системы — это инструмент, который поддерживает принятие врачебных решений.

«В его основу легли технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Система сможет заблаговременно предсказывать риски пациентов, лежащих в реанимации, позволяя медикам вовремя среагировать и избежать тяжелых последствий», — рассказал заведующий лабораторией.

Один из важных дополнительных эффектов — это положительное влияние на психоэмоциональное состояние медицинского персонала за счет общего снижения нагрузки и уменьшения возникновения критических состояний Игорь Нестеренко завлаборатории Сеченовского Университета

«Не секрет, что врачи отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) зачастую работают в стрессовых состояниях, что может приводить к возникновению ошибок и эмоциональному выгоранию», — уточнил Нестеренко.

Снижение летальности

Благодаря инновации увеличится и эффективность использования дорогостоящего оборудования и лекарственных средств, а также поднимется качество медицинской помощи. Ожидается, что система снизит летальность и сократит среднее время пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) на 20-30 процентов.

«Сбор больших медицинских данных в условиях ОРИТ — это один из элементов процесса создания “цифрового двойника” пациента, являющегося ключевым элементом в реализации персонифицированного лечения», — отметил Нестеренко.

Большинство таких информационных систем на российском рынке — это дорогостоящие иностранные продукты, которые предполагают развитие инфраструктуры отделения в рамках экосистемы конкретного производителя. Разработка Сеченовского Университета нацелена на использование существующего медицинского оборудования стационаров России.

Снижение нагрузки

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Сеченовского Университета Андрей Яворовский в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что внедрение такой системы снизит нагрузку на медицинский персонал.

Сейчас врачи анализируют колоссальное количество медицинских показателей, влияющих на тактику дальнейшего ведения пациента. Согласно исследованиям, за последние 20 лет количество показателей выросло в 100 раз и составило более тысячи Андрей Яворовский завкафедры Сеченовского Университета

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