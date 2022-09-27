Россияне озвучили размер желаемой зарплаты

«Работа.ру»: специалисты в России в среднем хотели бы получать 169 тысяч рублей

Средняя желаемая зарплата по России у специалистов из разных областей составляет 169 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», копия есть в распоряжении «Ленты.ру». В исследовании приняли участие 3000 пользователей сервиса из всех регионов страны.

Наиболее высокие зарплатные ожидания — у работников сферы IT и телекома — в среднем 209 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказались соискатели в отрасли маркетинга, рекламы и PR: уровень желаемой зарплаты, который они озвучили, составил 205 тысяч рублей. Тройку замыкают специалисты из сферы транспорта и логистики, которые хотели бы получать зарплату в размере 185 тысяч рублей. В сфере медиа и журналистики опрошенные хотели бы иметь зарплату в размере 182 тысяч рублей. При этом, самые высокие зарплатные ожидания демонстрируют специалисты в возрасте от 45 до 55 лет — 178 тысяч рублей, а самые низкие у сотрудников старше 55 лет — 129 тысяч рублей.

Как показал недавний опрос «Зарплаты.ру», около 32 процентов трудоспособных жителей России планирует сменить работу в ближайшие месяцы, из них оптимистично настроены на поиск нового места только 46 процентов респондентов. Около 26 процентов желающих сменить работу уверены, что до весны 2023 у российских компаний не будет достойных вакансий. Верят, что к декабрю этого года для соискателей расширится выбор предложений на рынке труда, 17 процентов опрошенных.