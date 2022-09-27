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Дания установила запретные зоны вокруг утечек на «Северном потоке»

Дания установила запретные зоны и патруль вокруг утечек на «Северном потоке»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Минобороны Дании установило запретную зону вокруг зоны утечек в нитках газопровода «Северный поток» в Балтийском море, это сделано в целях безопасности судоходства и движения воздушных судов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Утечки произошли к северо-востоку от острова Борнхольм (принадлежит Дании). Кроме того, сообщается об утечке в районе Дуэодде на нитке «Северного потока-2». Фрегат Absalon и судно Gunnar Thorson уже отправлены на место происшествия, чтобы проанализировать ситуацию, кроме того, Минобороны оказывает поддержку с воздухе.

Компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены одновременные разрушения 27 сентября. Морское управление Швеции подтвердило, что одна из утечек произошла на ее территории.

Причиной инцидентов, как утверждает немецкая газета Tagesspiegel, могла стать целенаправленная диверсия. По данным источников издания, расследование уже началось, в нем участвуют федеральные органы безопасности ФРГ.

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Виктория Кондратьева
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