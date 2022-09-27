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В Хакасии запланировали возродить туризм на знаменитое лечебное озеро

На озере Шира в Хакасии восстановят курортную инфраструктуру для санаторного туризма

Фото: Shutterstock

Правительство Хакасии планирует возродить санаторно-курортный туризм на озеро Шира. Об этом заявил министр экономического развития республики Виктор Богушевич, его слова передает ТАСС.

По словам Богушевича, власти региона взяли «на особый контроль» озеро Шира, воды которого знамениты своими лечебными свойствами. Министр уточнил, что уже найден новый инвестор, который восстановит курортную инфраструктуру на водоеме и вложит в нее 2,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что планируется построить новый санаторно-курортный комплекс с аквапарком, бассейном и круглогодичным спа-центром, а также открыть пляжный ресторан или кафе и провести реконструкцию имеющихся объектов. Сроки реализации проекта не уточняются.

Озеро Шира расположено в Ширинском районе республики Хакасия. Считается, что вода из озера обладает целебными свойствами и помогает в лечении заболеваний, касающихся органов пищеварения, желчевыводящей, нервной и мочеполовой систем, а также кожи, суставов и глаз.

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Дарья Рыбак
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