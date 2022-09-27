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В Изюм отправят французских следователей

В МИД Франции заявили, что направят французских следователей в Изюм

Фото: Jorge Silva / Reuters

В Изюме будут работать французские следователи, которые в настоящий момент уже прибыли на Украину. Об этом Министерство иностранных дел (МИД) Франции сообщило на своей странице в Twitter.

В ведомстве сообщили, что французские правоохранители уже прибыли в Киев вместе с главой МИД Франции Катрин Колонной. Отмечается, что министр представила их генеральному прокурору Украины Андрею Костину, а в среду, 28 сентября, следователи будут направлены в район Изюма.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил обнаружение захоронений в Изюме. По его словам, украинские власти продемонстрировали общественности не массовые захоронения, а кладбище с обычными могилами.

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Георгий Нестеров
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