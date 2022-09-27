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Проигравшая в турнире по плаванию девочка побила рекорд по надеванию носков

UPI: девочка стала рекордсменкой благодаря умению надеть 22 носка на ногу за полминуты

Фото: Nick Page / Unsplash

Девочка из канадского города Калгари, провинция Альберта, стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса, сумев надеть на одну ногу 22 носка за 30 секунд. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

14-летняя Каролина Крус рассказала, что начала тренировки для того, чтобы установить рекорд, после того, как проиграла в турнире по плаванию. Она решила стать рекордсменом, надевшим наибольшее количество носков на одну ногу за полминуты, в своей возрастной категории — люди до 16 лет.

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Умение канадки помогло ей с первой попытки побить предыдущий рекорд, установленный в мае Аарифом Ибн Абдул Халимом из Индии. Индиец смог надеть только 19 носков за это время. «Нужно просто сфокусироваться на том, чтобы надевать носки, и не останавливаться. По правилам, можно начинать, когда на ноге уже есть один носок, и это хорошо», — поделилась секретом успеха Крус.

Официальную попытку побить рекорд зафиксировала мать девочки. Крус получила официальный сертификат об установлении рекорда по почте.

Канадка планирует принять участие и во взрослой категории, где рекорд на данный момент составляет 28 носков, а также не будет отказываться от участия в соревнованиях по плаванию.

«Я установила этот рекорд просто для себя. Я не хотела ничего никому доказывать», — заявила девочка.

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Алиса Дмитриева
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