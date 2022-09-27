Проигравшая в турнире по плаванию девочка побила рекорд по надеванию носков

UPI: девочка стала рекордсменкой благодаря умению надеть 22 носка на ногу за полминуты

Девочка из канадского города Калгари, провинция Альберта, стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса, сумев надеть на одну ногу 22 носка за 30 секунд. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

14-летняя Каролина Крус рассказала, что начала тренировки для того, чтобы установить рекорд, после того, как проиграла в турнире по плаванию. Она решила стать рекордсменом, надевшим наибольшее количество носков на одну ногу за полминуты, в своей возрастной категории — люди до 16 лет.

Умение канадки помогло ей с первой попытки побить предыдущий рекорд, установленный в мае Аарифом Ибн Абдул Халимом из Индии. Индиец смог надеть только 19 носков за это время. «Нужно просто сфокусироваться на том, чтобы надевать носки, и не останавливаться. По правилам, можно начинать, когда на ноге уже есть один носок, и это хорошо», — поделилась секретом успеха Крус.

Официальную попытку побить рекорд зафиксировала мать девочки. Крус получила официальный сертификат об установлении рекорда по почте.

Канадка планирует принять участие и во взрослой категории, где рекорд на данный момент составляет 28 носков, а также не будет отказываться от участия в соревнованиях по плаванию.

«Я установила этот рекорд просто для себя. Я не хотела ничего никому доказывать», — заявила девочка.

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