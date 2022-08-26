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Победитель чемпионата по лежанию провел 60 часов в горизонтальном положении

Зарко Пеянович победил в соревнованиях по лежанию, проведя в одном положении 60 часов

Кадр: «Слободен печат»

В Черногории мужчина провел 60 часов в горизонтальном положении ради победы в чемпионате по лежанию. Об этом сообщает Daily Mirror.

Уроженец Подгорицы Зарко Пеянович стал 12-м победителем соревнования, которое традиционно проходит в этно-селе Брезна вблизи города Никшич. Цель конкурса — высмеять стереотип о том, что черногорцы ленивы. В этом году девять участников сразились за титул главного лентяя. К концу первого дня выбыли семеро. На третий день остались только Зарко Пеянович и Вука Коленсича.

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В итоге победил Пеянович. «Это было несложно, поверьте мне, я даже не разминался», — в шутку сказал он. Мужчина выиграл 350 евро (21 тысяча рублей), рафтинг, обед на двоих в ресторане в Подгорице, проживание на выходных в Брезне, где проходило соревнование, и множество других призов от спонсоров мероприятия.

Несмотря на длительное пребывание в горизонтальном положении, Пеянович немного не дотянул до рекорда, установленного в 2021 году. Тогда Дубравка Акшич пролежала 117 часов — в общей сложности четыре дня и 21 час. Ей удалось пролежать так долго, поскольку раньше участникам разрешалось каждые восемь часов вставать, чтобы сходить в туалет.

Ранее сообщалось, что в Черногории начались соревнования по лени. Согласно правилам, участники должны были одновременно лечь на подстилки или покрывала и как можно дольше не вставать.

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Евгения Черкасова
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