В Черногории начались соревнования по лени

В пятницу в черногорском этно-селе Брезна начались ежегодные открытые соревнования по лени. Об этом сообщает информационное агентство b92.

Отмечается, что традиционное состязание проходит уже в десятый раз и участие в нем принимают не только черногорцы, но и жители других государств.

Согласно правилам, участники должны одновременно лечь на подстилки или покрывала и как можно дольше не вставать. Уточняется, что конкурсантам можно есть, пить, спать и читать. При этом туалет разрешено посещать только раз в восемь часов.

Приз за победу в соревнованиях предусмотрен в размере 300 евро (примерно 26 тысяч рублей).

В 2018 году на соревнованиях был установлен рекорд — трое жителей республики спустя 49 часов лежания решили поделить между собой титул самого большого лентяя года. Кроме почетного статуса они разделили награду в 400 евро (примерно 34,7 тысячи рублей).