Женщина поучаствовала в соревновании по поеданию бисквитов и умерла

Жительница Австралии умерла после того, как поучаствовала в конкурсе по поеданию бисквитов. Об этом сообщает «Би-би-си».

Конкурсанты на скорость поедали традиционный шоколадный бисквит в отеле в Херви-Бей, Квинсленд, в честь Дня Австралии в воскресенье, 26 января. По словам очевидцев, 60-летняя женщина начала есть очередную порцию десерта, когда у нее случился приступ эпилепсии.

Австралийке оказали первую медицинскую помощь до прибытия врачей, затем ее доставили в больницу, где она умерла. Администрация отеля выразила соболезнования семье и друзьям женщины, чье имя не указывается.

Соревнования по поеданию еды являются популярным видом развлечений на Дне Австралии — национального праздника в честь начала освоения континента европейцами. Его отмечают 26 января, именно в этот день в 1788 году капитан Артур Филипп (Arthur Phillip) высадился в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию под названием Новый Южный Уэльс.

В ноябре 2018 года сообщалось о боксере Марио Мело, который умер во время соревнования по поеданию круассанов на скорость. Мужчина подавился, когда ел третий круассан, и умер. Другие участники мероприятия пытались спасти его, но безуспешно.

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