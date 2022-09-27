Назвавший СССР незаконно созданным государством судья ушел в отставку

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Конституционный суд прекратил полномочия судьи Арановского

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Конституционный суд России прекратил полномочия судьи Константина Арановского. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Конституционный Суд РФ рассмотрел личное заявление судьи КС РФ Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 27 сентября Арановский является судьей в отставке.

В феврале 2020 года Арановский заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти. По его словам, Россия заменяет на своей территории «незаконно созданное» государство, поэтому ей приходится «считаться с последствиями его деятельности», в том числе и с политическими репрессиями.

Позже в суде заявили, что это высказывание — его личная позиция, которая не имеет значения для правоприменительной практики. Пресс-служба также пояснила, что высказывание судьи отличается от того мнения, которого придерживается большинство судей КС, а заявление Арановского разместили на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей.

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Варвара Кошечкина
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