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Россиянин до смерти избил приятеля гитарой и получил 7,5 года колонии

В Новосибирске мужчину осудили на 7,5 года колонии за убийство приятеля гитарой

Искитимский районный суд Новосибирска приговорил к 7,5 года лишения свободы мужчину за убийство собутыльника. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурант признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, мужчины выпивали, в какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда осужденный взял гитару и ударил ей приятеля три раза. Затем он продолжил избивать его руками и ногами, нанося смертельные травмы.

Ранее стало известно, что в Тюмени двое мужчин до смерти избили 26-летнего родственника палкой и расчленили его тело.

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Екатерина Власова
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