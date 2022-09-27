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Эндокринолог рассказала о безопасном продукте для замены сахара

Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала заменить сахар стевией

Фото: Shutterstock

Безопасным заменителем сахара является стевия, экстракт которой в 300 раз слаще сахара, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она посоветовала присмотреться к этому продукту.

По словам эндокринолога, главное преимущество стевии перед сахаром в том, что у нее практически нулевая калорийность: 18 килокалорий против 378 килокалорий у сахара. «Стевия не участвует в углеводном обмене организма и не имеет никаких ограничений для применения. Она термостойкая, то есть при готовке не разрушится и не ухудшит вкус блюда», — пояснила Павлова.

Для замены сахара стевией лучше выбирать сиропы, прошедшие максимальную очистку, считает эндокринолог. Продают стевию и в виде травы для заваривания. Однако с ее помощью можно лишь получить отвар специфического вкуса.

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При покупке стевии нужно внимательно изучать состав, чтобы в сиропе не было добавок, например, фруктозы или искусственных сахарозаменителей, предупредила врач.

Павлова добавила, что есть еще один заменитель сахара — эритрол. Он подойдет тем, кому вкус стевии кажется горьковатым. Хотя эритрол менее сладкий, чем сахар и стевия, его вполне можно включить в рацион. Калорийность 100 граммов продукта составляет 20 килокалорий.

«У стевии и эритрола есть еще два бонуса: от них не бывает кариеса, и они не вызывают вздутия живота, как сахар и другие заменители», — подвела итог Зухра Павлова.

Ранее Зухра Павлова рассказала, какую опасность представляет для организма ангина, лечить которую нужно только под контролем врача. Она предупредила, что это заболевание может вызвать тяжелые осложнения.

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Вера Владзиевская
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