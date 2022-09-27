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Учителям попросили предоставить отсрочку от мобилизации

Депутат Лантратова попросила Шойгу предоставить учителям отсрочку от мобилизации

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила министра обороны России Сергея Шойгу предоставить отсрочку от частичной мобилизации учителям начальной и средней школы, сообщает РИА Новости.

«Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования», — заявила депутат.

Она также подчеркнула, что в настоящее время в стране наблюдается недостаток мужчин-педагогов. Лантратова считает, что это оказывает негативное влияние на психологическом здоровье мальчиков, в частности тех, кто растет в неполных семьях.

Ранее глава «Опоры России» Александр Калинин обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для ключевых сотрудников малого и среднего бизнеса. Он отметил, что предприниматели должны продолжать работать, чтобы закрывать потребности государства и населения.

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Марина Совина
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