Учителям попросили предоставить отсрочку от мобилизации

Депутат Лантратова попросила Шойгу предоставить учителям отсрочку от мобилизации

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила министра обороны России Сергея Шойгу предоставить отсрочку от частичной мобилизации учителям начальной и средней школы, сообщает РИА Новости.

«Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования», — заявила депутат.

Она также подчеркнула, что в настоящее время в стране наблюдается недостаток мужчин-педагогов. Лантратова считает, что это оказывает негативное влияние на психологическом здоровье мальчиков, в частности тех, кто растет в неполных семьях.

Ранее глава «Опоры России» Александр Калинин обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для ключевых сотрудников малого и среднего бизнеса. Он отметил, что предприниматели должны продолжать работать, чтобы закрывать потребности государства и населения.